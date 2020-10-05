MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya'da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.

Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

3 Ekim 2020 MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılması istenen menüyü yemek bazında yapılan değerlendirme ile KIRMIZI takım kazandı.

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin fırın yemeği olarak istedikleri bir yemeği yapmalarının istendiği bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ÖZGÜL oldu.

Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği kendi takımından bir kişiyi yarın ki eleme gecesi için eleme potasına soktu ve ERAY eleme adayı oldu. Takım içerisinde yapılan oylamayla da en fazla eleme oyunu alan SEFA haftanın son eleme adayı oldu.