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    • 05.10.2020 10:19
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    • 05.10.2020 10:19
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    Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

    Bugün televizyon ekranlarına çıkan Hüseyin Kağıt kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan, Hüseyin Kağıt Ankara havası şarkılarıyla eğlendirdi. Özellikle seslendirdiği “Hayatı Tesbih Yapmışım” ile ünlünen şarkıcının hayatına dair bilgiler merak edildi. İşte Hüseyin Kağıt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtı…

    takvim.com.tr
    Hüseyin Kağıt kimdir?

    Hüseyin Kağıt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtı bugün arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Ekranlarda gören izleyiciler Hüseyin Kağıt şarkılarıyla eğlenirken bir yandan da hayatı hakkındaki detayları merak eder oldu. Hüseyin Kağıt kimdir? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

    HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

    Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu Hüseyin Kağıt, 1982 yılında Ankara Haymana'da dünyaya geldi. 2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkısı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır.

    HAYATI TESBİH YAPMIŞIM ŞARKI SÖZÜ

    Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar
    Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar
    O gitti Bir daha gelmez diyorlar
    Söylesene söyle inanayımmı
    Hayatı tespih yapmışım sallıyormuşum
    Adını duydukça ağlıyormuşum
    Deli diyorlarmış benim halime
    Gelmişine geçmişine sayıyormuşum
    Seni canımdan çok seviyormuşum
    Akan gözyaşımı kurut diyorlar
    Coştu deli gönül durult diyorlar
    Unut onu artık unut diyorlar
    Söylesene söyle inanayımmı
    Gönlüme dikili mezar taşına
    Bekleme yazdırdım boşu boşuna
    Sevmemiş diyorlar Allah Aşkına
    söylesene söyle inanayımmı
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