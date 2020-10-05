Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

Hüseyin Kağıt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtı bugün arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. Ekranlarda gören izleyiciler Hüseyin Kağıt şarkılarıyla eğlenirken bir yandan da hayatı hakkındaki detayları merak eder oldu. Hüseyin Kağıt kimdir? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?
Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu Hüseyin Kağıt, 1982 yılında Ankara Haymana'da dünyaya geldi. 2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkısı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır.
HAYATI TESBİH YAPMIŞIM ŞARKI SÖZÜ
Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar
Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar
O gitti Bir daha gelmez diyorlar
Söylesene söyle inanayımmı
Hayatı tespih yapmışım sallıyormuşum
Adını duydukça ağlıyormuşum
Deli diyorlarmış benim halime
Gelmişine geçmişine sayıyormuşum
Seni canımdan çok seviyormuşum
Akan gözyaşımı kurut diyorlar
Coştu deli gönül durult diyorlar
Unut onu artık unut diyorlar
Söylesene söyle inanayımmı
Gönlüme dikili mezar taşına
Bekleme yazdırdım boşu boşuna
Sevmemiş diyorlar Allah Aşkına
söylesene söyle inanayımmı