Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu Hüseyin Kağıt, 1982 yılında Ankara Haymana'da dünyaya geldi. 2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkısı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır.