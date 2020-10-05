Çukur 4.sezonuna başladı ve ilgiyle izleniyor. Geçtiğimiz sezon diziden ayrılacağı konuşulan Cihangir Ceyhan'ın yeni sezonda görülmemesi iddiaları güçlendirdi. Peki bir açıklama yapıldı mı? Çukur Azer öldü mü? Çukur Azer diziden ayrıldı mı? Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin Azer rolünü canlandıran oyuncusu Cihangir Ceyhan ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.