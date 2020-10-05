Çukur 4.sezonuna başladı ve ilgiyle izleniyor. Geçtiğimiz sezon diziden ayrılacağı konuşulan Cihangir Ceyhan'ın yeni sezonda görülmemesi iddiaları güçlendirdi. Peki bir açıklama yapıldı mı? Çukur Azer öldü mü? Çukur Azer diziden ayrıldı mı? Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin Azer rolünü canlandıran oyuncusu Cihangir Ceyhan ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.
ÇUKUR DİZİSİNDE AZER NEDEN YOK, ÖLDÜ MÜ?
İddiaya göre; başarılı oyuncu Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği Alevlerin Ardından dizisinin başrol oyuncusu oldu. Dilan Çicek Deniz'in partneri olmaya hazırlanan Ceyhan, geçen günlerde tanıtım çekimlerine katıldı.
Bu nedenle Çukur dizisinden ayrıldığı konuşuluyor...
CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.
Cihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.
Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)
2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)
2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)