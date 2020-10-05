Televizyon ekranlarına çıkan Ayşe Dinçer kimdir? Birbirinden güzel albümler çıkaran Ayşe Dinçer, program sunuculuğu da yaptı. Televizyonda ilk kez görenler ise Ayşe Dinçer'in hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Konser organizasyon işi ile ilgilenen iş adamı Emre Ergen ile evli olan Ayşe Dinçer hakkındaki detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
AYŞE DİNÇER KİMDİR?
1977 yılında dünyaya gelen sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Başarılı sanatçı bir röportaj'da aslen Mersin'li olduğunu, ancak Ankara'da doyduğunu belirtmiştir. Artık Ankara'lıyım diyerek bu konuya açıklık getirmiştir. Aylin Dinçer'de kendisi gibi sanat dünyasının sevilen seslerinden birisidir.
Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında 1. olmuştur. Çocukluk dönemi yokluk içinde geçmiş, o dönemlerde Mersin'de düğünlerde sahne almış para kazanmış ve aile geçimine katkı sağlamıştır.
En büyük hayallerinden birisi Belkıs Akkale ile tanışmaktı. 1996 senesinde ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir.
2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşmiş, 6 yıl Ankara'da yaşamış, Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul serüveni başlamıştır. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avpura ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır. Halen bu konserlerini sürdürmektedir.
15 seneden fazladır sanat dünyasında profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Kaşlarını Eğdirirsin, Erik Dalı ve Şemsettin isimli albümleri müzik severler ile buluşturmuştur.
Müzik dünyasında özellikle seslendirdiği Koçum Benim isimli şarkı ile büyük beğeni kazanmıştır. Çocukları çok sevmektedir. Ayrıca çocuk esirgeme kurumunda gönüllü annelik yapmaktadır ve çocuklarla oldukça ilgilenmekte ve onlarla vakit geçirmektedir.
Dinlemeyi sevdiği kişileri ruhuna hitap ettiği şekilde değerlendirdiğini ancak özellikle Belkıs Akkale'yi dinlemekten büyük keyif aldığı belirtmiştir. Flash Tv ekranlarında Gönüllerin Ayşesi adlı programın yanı sıra Vatan Tv ekranlarında da uzun süre program hazırlamış ve sunmuştur.