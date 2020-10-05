2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşmiş, 6 yıl Ankara'da yaşamış, Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul serüveni başlamıştır. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avpura ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır. Halen bu konserlerini sürdürmektedir.

15 seneden fazladır sanat dünyasında profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Kaşlarını Eğdirirsin, Erik Dalı ve Şemsettin isimli albümleri müzik severler ile buluşturmuştur.

Müzik dünyasında özellikle seslendirdiği Koçum Benim isimli şarkı ile büyük beğeni kazanmıştır. Çocukları çok sevmektedir. Ayrıca çocuk esirgeme kurumunda gönüllü annelik yapmaktadır ve çocuklarla oldukça ilgilenmekte ve onlarla vakit geçirmektedir.

Dinlemeyi sevdiği kişileri ruhuna hitap ettiği şekilde değerlendirdiğini ancak özellikle Belkıs Akkale'yi dinlemekten büyük keyif aldığı belirtmiştir. Flash Tv ekranlarında Gönüllerin Ayşesi adlı programın yanı sıra Vatan Tv ekranlarında da uzun süre program hazırlamış ve sunmuştur.