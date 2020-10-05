TV8'in sevilen yarışması Doya Doya Moda yine çok heyecanlıydı. Kimi zaman gergin kimi zaman ise eğlenceli anların yaşandığı yarışmada günün puanları verildi, en yüksek ve en düşük puanları alan yarışmacılar belirlendi. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 Ekim Pazartesi Doya Doya Moda puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
5 EKİM DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Tuğçe:
Özde: 20
Sabiha: 12
Birben: 6
Rümeysa: 9
Aslı: 12
Rabia: 6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 100 puan ile Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Rabia ve Zeynep girdi. Potadan kurtulan ilk isim Rabia oldu. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.