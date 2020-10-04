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    • 04.10.2020 09:51
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    ’te yine heyecan dolu bir yarışma vardı ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki ? Koruyucu ailenin önemine vurgu yapan TV8’in sevilen yarışması Masterchef Türkiye’de yarışmacılar koruyucu ailelere yemek yaptı. Kırmızı ve mavi takımın verdiği büyük mücadeleyi hangi takım kazandı? ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Akşam kuşağının ilgiyle izlenen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de dün önemli bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu akşamki yeni bölümde bir kişi hayallerine veda edecek. Artık 16 kişi olarak yola devam edilen yarışmada yedeklerden gelen kimse olmayacak. Heyecanın, zorluğun ve gerginliklerin gitgide arttığı Masterchef'te dün akşamki dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Eleme potasında kimler yer alıyor? İşte merak edilenler…

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

    3 Ekim 2020 MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılması istenen menüyü yemek bazında yapılan değerlendirme ile KIRMIZI takım kazandı.

    Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin fırın yemeği olarak istedikleri bir yemeği yapmalarının istendiği bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ÖZGÜL oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ!

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği kendi takımından bir kişiyi yarın ki eleme gecesi için eleme potasına soktu ve ERAY eleme adayı oldu. Takım içerisinde yapılan oylamayla da en fazla eleme oyunu alan SEFA haftanın son eleme adayı oldu. Böylece Esra, Duygu, Uğur, Didem isimlerinin yanında Eray ve Sefa da potaya girdi.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Serhat (Kaptan)
    Furkan
    Tanya
    Eray
    Sefa
    Uğur
    Özgül
    Didem

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Barbaros (Kaptan)
    Esra
    Emir
    Duygu
    Berker
    Ayyüce
    Ebru
    Walison
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