MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

3 Ekim 2020 MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılması istenen menüyü yemek bazında yapılan değerlendirme ile KIRMIZI takım kazandı.

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin fırın yemeği olarak istedikleri bir yemeği yapmalarının istendiği bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ÖZGÜL oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ!

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği kendi takımından bir kişiyi yarın ki eleme gecesi için eleme potasına soktu ve ERAY eleme adayı oldu. Takım içerisinde yapılan oylamayla da en fazla eleme oyunu alan SEFA haftanın son eleme adayı oldu. Böylece Esra, Duygu, Uğur, Didem isimlerinin yanında Eray ve Sefa da potaya girdi.