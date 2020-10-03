Mahkeme her iki şüpheliyi serbest bırakırken yurt dışına çıkışlarını yasaklamıştı. Mahkeme şüphelilerin şikayetçi Emre Aşık'ın evine, işyerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasaklamıştı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi Sungur'un kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını ileri sürmüştü.