Salı akşamları aksiyon dolu sahneleriyle vazgeçilmez diziler arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek hafta izleyici karşısına çıkacak. Pek çok ünlü ismin kadrosuna dahil olduğu dizide çıkmaz olaylar peşi sıra yaşanacak. Özlem'in kaybının ardından büyük bir bunalım geçiren Alparslan masaya kurşun yağdıracak. İşte EDHO 166. bölüm fragmanı
EDHO 166. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"
Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.
ALPARSLAN OLAYIN PEŞİNDE
Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır.
ALPARSLAN MASADA KİMİ VURUYOR?
Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir.
HIZIR, YAMAN KORKMAZ'IN MEKANINDA
Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.
SİNCAN AİLESİ ÇAKIRBEYLİLERE BELA OLUYOR
Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.
ÇAKIRBEYLİLER BEKLENMEDİK BİR DÜŞMANLIKLA KARŞI KARŞIYA
Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
EDHO'DAN 3 BOMBA TRANSFER!
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.
ADNAN BİRİCİK KİMDİR?
Adnan Biricik (9 Haziran 1959), Türk aktör. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp, üniversite "lisans" eğitimi için, Ankara'ya taşındı. 1978 yılında Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü "yüksek" kısmından mezun oldu. Mezun olduğu senenin ertesinde kurulan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosu ile görev alarak, Devlet Tiyatroları'na katıldı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Bazılarında da ödül sahibi oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, gerek radyo tiyatrosu, gerek seslendirme, gerekse, televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev yapmaktadır.
ENGİN BENLİ KİMDİR?
Engin Benli 23 Şubat 1970 İzmir doğumludur. Engin Benli; Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı.