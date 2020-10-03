Trafik Tayfa ne zaman saat kaçta? TRT Çocuk Trafik Tayfa yayın saatleri!

TRAFİK TAYFA KONUSU NEDİR?

Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan "Trafik Tayfa", çocuklara macera dolu anlar yaşatırken; fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacak.

Çizgi dizinin kahramanlarından Hayri'nin 'Kırmızı Düdük Kampanyası'ndan haberdar olması ve mahalledeki polis karakolunu ziyareti, yeni bir dönemin de başlangıcı olur.

Tüm programlarında pedagojik denetim ve değerlendirmeler ile yayın hayatını sürdüren TRT Çocuk, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile birlikte yürütülen bu projede de aynı hassasiyetlere dikkat edildi.