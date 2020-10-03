Trafik Tayfa ne zaman saat kaçta? TRT Çocuk Trafik Tayfa yayın saatleri!

Trafik Tayfa ne zaman saat kaçta yayınlanacak? TRT Çocuk Trafik Tayfa yayın saatleri öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. TRT Çocuk ekranlarında yeni bir çizgi dizi başladı. Çizgi dizide çocukların trafik bilinci kazanması amaçlanıyor ve hem eğitsel hem de eğlendirici sahneler ekranlara geliyor. Peki, Trafik Tayfa ne zaman saat kaçta?
TRAFİK TAYFA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Trafik Tayfa, 3 Ekim itibarıyla TRT Çocuk ekranlarında olacak. Her hafta sonu saat 11.05, 15.55 ve 19.20'de yayınlanacak.
TRAFİK TAYFA KONUSU NEDİR?
Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan "Trafik Tayfa", çocuklara macera dolu anlar yaşatırken; fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacak.
Çizgi dizinin kahramanlarından Hayri'nin 'Kırmızı Düdük Kampanyası'ndan haberdar olması ve mahalledeki polis karakolunu ziyareti, yeni bir dönemin de başlangıcı olur.
Tüm programlarında pedagojik denetim ve değerlendirmeler ile yayın hayatını sürdüren TRT Çocuk, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile birlikte yürütülen bu projede de aynı hassasiyetlere dikkat edildi.
Televizyondaki yüksek izlenme oranları ve beyaz perdedeki gişe rekorları ile büyük bir başarı elde eden Rafadan Tayfa'nın yeni serisi "Trafik Tayfa" TRT Çocuk ekranlarında yayınlanacak.
Eğlenceli bir mücadelenin sonunda fahri trafik polisliği unvanı alan Hayri, trafik denetimlerini artırır. Hayri bu yeni görevine zaman zaman kendini kaptırıp mahallede işleri biraz karıştırsa da sorumluluğunu layıkıyla yerine getirir.