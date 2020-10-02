KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Tayfun ve Serap ikilisi bu haftanın birincisi olarak ödülün tadını çıkarttı

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

2 Ekim 2020 Cuma günü Kuaförüm Sensin haftanın finalinde en düşük puanı alarak yarışmaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı Eylem ile Meltem ikilisi oldu.