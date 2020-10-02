FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı.