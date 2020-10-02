Eğlenceli konuşmalarıyla herkesi kahkahalara boğan Faik Öztürk, Safiye Soyman ile birlikteyken izleyicileri daha da keyiflendiriyor. Artık ayrılmaz bir ikili olarak hafızalara kazınan Faik Öztürk ve Safiye Soyman ikilisinin hayatlarına dair bilgiler de merak edilerek araştırılıyor. Peki Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk ile Safiye Soyman evli mi? Çocukları var mı?
FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?
Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.
Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı.
Yaptığı bu işlerin yanında Ankara'da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.
Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraber yaşamaktadır.
2017 yılında Başakşehir Malima Düğün Salonu'nun açılış yemeğine katılan Soyman ve Öztürk, temsili olarak gelinlik ve damatlık giydi, mekana gelin arabasıyla geldi. Pasta kesiminden sonra şarkılarıyla açılışa renk katan çift, "17 seneyi geride bıraktık. Artık gerçekten nikah masasına oturmak istiyoruz" dedi.