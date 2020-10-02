Görmüş olduğu iki yıllık eğitimin ardından, 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır.

Ayrıca oyunculukla da yakından ilgilenmiş ve kameralar karşısına ilk kez 2016 yılında 'Bodrum Masalı' adlı dizi ile geçmiştir.

Buradaki oyunculuk deneyiminin ardından, seyirci tarafından da sevilmiş ve bir hayran kitlesi edinmiştir.

'Nefes Nefese' ve 'Canevim' gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Çatı Katı Aşk' adlı televizyon dizisinde Ayşen Yılmaz karakterine hayat vermektedir.