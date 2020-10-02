Çatı Katı Aşk başrol oyuncusu Ezgi Şenler'in ayrılık haberi magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddia sonrasında gerçekliği araştırılmaya başlandı. Güzel ve başarılı oyuncu Ezgi Şenler daha önce de pek çok projede rol almıştı. Peki gerçekten Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı yerine başka birisi mi gelecek? Ezgi Şenler kimdir? Sorularının yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
EZGİ ŞENLER ÇATI KATI AŞK DİZİSİNDEN AYRILDI MI?
Çatı Katı Aşk dizisinde ayrılık rüzgarlarının estiği iddia edildi. Ezgi Şenler'in kadroda olmayacağı yerine başka bir başrolün getirildiği söyleniyor. Henüz netlik olmazken güncel gelişmeler gelince haberimizde yer alacaktır.
EZGİ ŞENLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde başkent Ankara'da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır.
Henüz 9 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'nde iki sene boyunca eğitim gören Şenler, bu sebeple dansla da yakından ilgilenmektedir.
Görmüş olduğu iki yıllık eğitimin ardından, 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır.
Ayrıca oyunculukla da yakından ilgilenmiş ve kameralar karşısına ilk kez 2016 yılında 'Bodrum Masalı' adlı dizi ile geçmiştir.
Buradaki oyunculuk deneyiminin ardından, seyirci tarafından da sevilmiş ve bir hayran kitlesi edinmiştir.
'Nefes Nefese' ve 'Canevim' gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Çatı Katı Aşk' adlı televizyon dizisinde Ayşen Yılmaz karakterine hayat vermektedir.