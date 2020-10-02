GELİNİM MUTFAKTA YENİ FORMATI NEDİR?

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.

Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

İLAYDA DOĞAN KİMDİR?

Kanal D'nin yeni sezonuna merhaba diyen programı Gelinim Mutfakta'nın güzel yarışmacısı İlayda Doğan 26 yaşındadır. İç mimarlık mezunu. Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.