Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın en heyecanlı günü geldi çattı. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu ile yayınlanan yarışmada tüm yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için canla başla çalıştı. Peki bu haftanın şanslı ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birinciliğini kim kaptı? Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen yarışmacı hangisi oldu? İşte yaşananlar…
ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Ayşe oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Ümran ve Zeynep en düşük puanı alan gelinler oldu ve eleme potasına girdi. 56 puan ile elenen isim Ümran oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi 95 puan ile Ayşe oldu ve bilezikleri koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
İLAYDA DOĞAN KİMDİR?
Kanal D'nin yeni sezonuna merhaba diyen programı Gelinim Mutfakta'nın güzel yarışmacısı İlayda Doğan 26 yaşındadır. İç mimarlık mezunu. Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.
GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?
Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.