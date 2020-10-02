Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.

YENİ OYUNCULAR KATILDI!

Milyonların heyecanla beklediği "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" altıncı sezona kendi günü ve saatinde başlayacak! Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan ve Engin Benli'nin yer aldığı dizi yeni sezona bomba gibi giriyor. Beş sezon boyunca yaşanan heyecan, yeni sezonda da devam edecek. Bu sezon güç dengeleri değişecek. Çakırbeyli Ailesi bir kez daha gücünü tüm Türkiye'ye gösterecek. Yenilenen kadrosuyla heyecanın artacağı Eşkıya, her salı atv ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam edecek.