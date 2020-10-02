Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da yine bir haftanın finali yaşandı. Haftanın en heyecanlı en gergin gününde neler oldu? TV8 gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'ya bu hafta veda eden yarışmacı hangisi oldu? 2 Ekim Cuma Doya Doya Moda'da altın kolyenin sahibi de belli oldu.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 100 puan ile Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Rabia ve Zeynep girdi. Potadan kurtulan ilk isim Rabia oldu. Kemal Doğulu elenen ismin Zeynep olduğunu açıkladı.
ÖZDE KARACAN KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"