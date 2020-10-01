SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.

Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik'i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.