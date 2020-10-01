Netflix'te en çok izlenen diziler arasında yer alan La Casa De Papel 4 sezon boyunca yayınlandı ve heyecanla izlendi. Son sezon için çok fazla eleştri de alan dizinin yeni sezonu merak edildi. La Casa De Papel 5.sezonu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler için üzücü bir açıklama geldi ve dizinin final yapacağı duyuruldu. La Casa De Papel final sezonu fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Henüz izlememiş olanlar için de merak edilen bilgileri derledik.