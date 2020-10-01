Netflix'te en çok izlenen diziler arasında yer alan La Casa De Papel 4 sezon boyunca yayınlandı ve heyecanla izlendi. Son sezon için çok fazla eleştri de alan dizinin yeni sezonu merak edildi. La Casa De Papel 5.sezonu sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler için üzücü bir açıklama geldi ve dizinin final yapacağı duyuruldu. La Casa De Papel final sezonu fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Henüz izlememiş olanlar için de merak edilen bilgileri derledik.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel'in 5. sezon çekimlerinin Ağustos'ta başlayacağı konuşuluyordu. Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. Tarih netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı..
La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.
Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.
Başroldekiler: Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño