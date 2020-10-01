Netflix Norveç yapımı dizisi Ragnarok 2.sezonu ile merakla bekleniyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan Ragnarok dizisinin yeni sezonu ile ilgili Netflix'ten bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Arama motorları üzerinden sıkça Ragnarok 2.sezon ne zaman? Ragnarok konusu ve oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları sorgulanıyor. Diziye dair merak edilenleri paylaştık.
RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN?
Ragnarok 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Sitesindeki dizi sayfasında yakında yeni sezon eklenecektir açıklaması var. Yeni bilgiler geldiği zaman haberin içerisine eklenecektir.
RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor.
İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken, kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bir grup genç, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarök'u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.
Dizinin başrolün de Thor kahraman karakteriyle David Stakston,okula yeni gelen çocuk kötülüğün efendisi Herman Tømmeraas ve Thor'un kardeşi olarak Jonas Strand Gravli yer alıyor.