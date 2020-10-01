Çarşamba günleri milyonlarca kişi tarafından anbean takip edilen Kuruluş Osman dizisi 28. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ATV ekranlarında yeni sezona merhaba diyecek. İzleyicilerin ilk sezondan itibaren heyecanla beklediği Ertuğrul Bey obaya geri dönüyor. Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey Kayı Obası'na geliyor ve obada şenlik havasıyla "Ertuğrul Bey'im hoş geldin!" sözleri gökyüzüne yükseliyor. Usta oyuncu Tamer Yiğit, Ertuğrul Bey'in yaşlılık halini yeni sezonda canlandıran isim olacak.
EKRANLARA BOMBA GİBİ BİR DÖNÜŞ YAPACAK
İkinci sezonuyla atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan, Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.
Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi, sezona nefes kesen bir bölümle giriş yapacak. Merakla beklenen 28'inci bölümden yayınlanan ikinci tanıtım, Kuruluş Osman'ın yeni karakterlerine ve görkemli savaş sahnesine dair ipuçları sundu.
KURULUŞ OSMAN SEZON AÇILIŞINDA NEFESLERİ KESECEK
Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan Kuruluş Osman, yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
BİZANS ORDUSU'NA KARŞI SAVAŞ
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.
O İSİMLER KADROYA KATILDI
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden dizi, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla çok konuşulmuştu.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ
(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi?
Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?