TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak Barbaros dizisinin Barbaros Hayrettin Paşa'sı belli oldu. Yakın bir zamanda TRT 1 ekranlarında macerasına başlayacak olan Barbaros dizisinin hazırlıkları sürüyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir Kaleli karakterine üç sezon boyunca hayat veren Ulaş Tuna Astepe gönüllere taht kurmuştu. Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak. Bilindiği üzere Oruç Reis karakteri için Engin Altan Düzyatan ile anlaşılmıştı.

ULAŞ TUNA ASTEPE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLARAK DÖNÜYOR

Ulaş Tuna Astepe'nin yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Ayrıca dizide Oruç Reis karakterini Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.