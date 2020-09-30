Erzincan'da aralık ayında bedelli askerlik yapan Murat Ceylan'a vatani görevi sırasında Askeri Ceza Kanunu'na göre "emre itaatsizlik" suçundan 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Erzincan'da 3. Ordu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan Ceylan'ın, terhis olduktan iki gün sonra 23 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi ve bu paylaşımların savcılığa bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Yürütülen soruşturmada Muran Ceylan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların incelendiği belirtilerek, Ceylan'ın kamera içeriğinde bulunan askeriyenin koğuşlar bölgesinde yatakhaneye girip "Evet, herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu. Şimdi size bir şey göstereceğim" diyerek içeriye girdiği ve herkesin "Mavişim" şarkısını söylediği aktarıldı. Ünlü sunucunun paylaştığı videonun altında da "Son gecemizdi, öyle bir birlikti bizimkisi" yazdığı belirtildi.