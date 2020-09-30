Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Ajda Pekkan Hakan Altun yaş farkı kaç?

Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Hakan Altun yaşı magazin dünyasının merak konusu oldu. Süperstar Ajda Pekkan'ın, tanınmış sanatçı Hakan Altun'la gözlerden uzak bir aşk yaşadığı iddia edildi. İkili arasındaki yaş farkı dikkat çekiyor. Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Peki Hakan Altun kimdir, kaç yaşında?

AJDA PEKKAN – HAKAN ALTUN AŞK İDDİASI!

Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Seren Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.