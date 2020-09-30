Abdülhamid'in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid'in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.

Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky'i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar'ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.