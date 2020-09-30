Değerli Beşiktaş Camiası,

30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmış bulunmaktayım.

Sekiz sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü içerisinde farklı görevlerde gurur ve mutlulukla çalıştım.

2 Süper Lig Şampiyonluğu, Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final, namağlup gruplardan çıktığımız Şampiyonlar Ligi Son 16 macerası ve ömrüm boyunca unutmayacağım daha birçok bapn, güzel an ve anılar yaşadım.

Bu çatı altında sevinç, mutluluk, heyecan, hayal kırıklığı dahil bir insanın yaşayabileceği bütün duyguları hissettim. Kulübümü uluslararası düzeyde de temsil etme onurunu yaşadım.

Seneler içerisinde farklı yönetim tarzlarına sahip birçok yöneticiyle çalışma fırsatım oldu. Sekiz sene boyunca kişilerin değil sadece Kulübümün menfaatleri doğrultusunda çalıştım.

Ne yazık ki mevcut Yönetim Kurulu ile uzun süredir fikir aynhidan yapmaktayım Yaklaşık altı aydır işimin gereği olan görev, yetki ve sorumlululdarda aktif rolüm olmamasından dolayı bu karanıııı uzun zaman önce almıştım. Yönetim Kurulu ile karşılıldı görüşerek aynlık sürecimi bir an önce neticelendirebilmek için birçok kez randevu talep etmeme rağmen herhangi bir cevap alamadığı. belirtmek isterim.