30 EYLÜL ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU



Yeni yarışmacı Aslı: 10

Zeynep: 7

Birben: 12

Sabiha: 14

Rabia: 5

Özde: 13

Rümeysa:7



DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi olan isim 94 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi ve bilekliği taktı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Zeynep ve Nur girdi. Potadan kurtulan ilk isim Rümeysa oldu. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı.