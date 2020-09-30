Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı? Dizinin sıkı takipçileri Ekim ayına saatler kala bu sorulara yanıt arıyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler yayıncı kuruluş ATV'den konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediyor. Kuruluş Osman'a bu sezon usta isimler Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi pek çok yeni isim katıldı. Şimdi gözler yeni sezon ilk bölüm tarihine çevrildi. İşte merak edilen yanıtlar...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.