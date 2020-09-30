DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül 2020 Salı günü ekranlara gelen son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanarak dokunulmazlık sahibi oldu. Bu bağlamda dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan oyun sonucunda EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ise yarışmanın kuralları gereği ilk eleme adayını seçti ve ESRA haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu gelişme sonunda kırmızı takım içerisinde ikinci eleme adayı için oylaması yapıldı ve en fazla en fazla eleme adayı oyunu alan DUYGU bu haftanın ikinci eleme potasına giren isim oldu.