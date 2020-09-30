Masterchef Türkiye artık yedek yarışmacı gelmeden yoluna devam edecek, gitgide azalan yarışmacılarla rekabet daha da artacak. Dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı alan takım rahat etti. Peki kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir isim söylerken kaybeden takımdan eleme potasına ilk giren isimler belli oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül 2020 Salı günü ekranlara gelen son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanarak dokunulmazlık sahibi oldu. Bu bağlamda dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan oyun sonucunda EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ise yarışmanın kuralları gereği ilk eleme adayını seçti ve ESRA haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu gelişme sonunda kırmızı takım içerisinde ikinci eleme adayı için oylaması yapıldı ve en fazla en fazla eleme adayı oyunu alan DUYGU bu haftanın ikinci eleme potasına giren isim oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Serhat (Kaptan)
Furkan
Tanya
Eray
Sefa
Uğur
Özgül
Didem
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Barbaros (Kaptan)
Esra
Emir
Duygu
Berker
Ayyüce
Ebru
Walison