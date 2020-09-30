Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.09.2020 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2020 10:28
    ABONE OL

    ? ?

    TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye’de yen haftayla birlikte yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücedale ettiği ? Sonrasında bireysel dokunulmazlık için çaba sarf eden yarışmacılardan en iyi tabağı çıkaran bir isim söyleme hakkını elde etti. Peki ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Masterchef Türkiye artık yedek yarışmacı gelmeden yoluna devam edecek, gitgide azalan yarışmacılarla rekabet daha da artacak. Dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı alan takım rahat etti. Peki kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan bir isim söylerken kaybeden takımdan eleme potasına ilk giren isimler belli oldu.

    DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül 2020 Salı günü ekranlara gelen son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanarak dokunulmazlık sahibi oldu. Bu bağlamda dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan oyun sonucunda EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir ise yarışmanın kuralları gereği ilk eleme adayını seçti ve ESRA haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu gelişme sonunda kırmızı takım içerisinde ikinci eleme adayı için oylaması yapıldı ve en fazla en fazla eleme adayı oyunu alan DUYGU bu haftanın ikinci eleme potasına giren isim oldu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Serhat (Kaptan)
    Furkan
    Tanya
    Eray
    Sefa
    Uğur
    Özgül
    Didem

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Barbaros (Kaptan)
    Esra
    Emir
    Duygu
    Berker
    Ayyüce
    Ebru
    Walison
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kimler oldu?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri