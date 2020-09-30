Gökhan Güney kimdir? Gökhan Güney kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80'li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.2010 Lu Yılların Başlarında İstanbul'un Kozyatağı Semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" Adlı Mekanı Açmış , Daha Sonra da devretmiştir.

2014 yılında Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden sanatçı Gökhan Güney'in 40 yaşında hayatını kaybeden oğlu Selim Güney, memleketi Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde toprağa verildi.