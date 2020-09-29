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    • 29.09.2020 22:40
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    • 29.09.2020 22:40
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    'daki düşmanlık serüveni sonlanmıştı! Yıldız isim yeni sezonda...

    ATV ekranlarında ilk sezonuyla reyting rekorları kıran dizisinde rolünü canlandıran ilk sezona damgasını vuran isimlerin başında yer alıyordu. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Yurdaer Okur'un yeni sezondaki adresinin belli olduğu iddia ediliyor. İddialara göre Yurdaer Okur yeni sezonda Kefaret isimli dizide yer alacak. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğini merak etmeye başladı.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu yeni sezonda hangi dizide oynayacak?

    Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonunda Moğol komutan Balgay karakterini canlandıran Yurdaer Okur izleyicilerin dikkatini çeken bir isim olmuştu. Özellikle Osman Bey ve alpleriyle atışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken bu karakter çok konuşulmuştu. Kuruluş Osman'da Balgay karakterine hayat veren Yurdaer Okur'un yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Kefaret isimli dizide yer alacağı iddia ediliyor.

    YURDAER OKUR YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

    Kuruluş Osman'da Balgay karakterine hayat veren Yurdaer Okur'un yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Kefaret isimli dizide yer alacağı iddia ediliyor.

    YURDAER OKUR KİMDİR?

    Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.

    1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

    2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

    FİLMOGRAFİ

    Kefaret - 2020-
    Kuruluş Osman - 2020 (Balgay)
    Sevgili Geçmiş - 2019 (Konuk oyuncu - Tekin Malik)
    7. Koğuştaki Mucize - 2019 - (Yarbay Aydın)
    Nöbet : 2019 - (Jandarma Binbaşı Barış Kalender)

    Şahin Tepesi : 2018
    Hakan: Muhafız : 2018 - (Kemal Erman)
    Direniş Karatay : 2017 - (Noyan)
    Saruhan : 2016
    Yeter : Tarkan Karlıdağ (2015 - 2016)
    Reaksiyon - 2014
    Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012-2015

    Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan - 2011
    Labirent : Tolga Örnek -2011
    Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
    Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik - 2006
    Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun - 2006
    Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar - 2006

    Gen (Film) : Togan Gökbakar - 2005
    Belalı Baldız : 2005
    Aşk Oyunu : 2005
    Sır Çocukları : Aydın Sayman - 2002
    Aslı ile Kerem : 2002
    Çifte Bela : 2001
    Tatlı Hayat : 2001
    Üzgünüm Leyla : 2000
    Evdeki Yabancı : 2000
    Dadı : 2000
    Ferhunde Hanımlar
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