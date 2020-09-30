Ayrıca Çürük Elma programının sunuculuğunu üstlendi. Eyüp Musiki Cemiyeti 'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlaştıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan ilk eşi Güney Aydan, beyin kanaması nedeniyle 2003 yılında vefat etti. Hatice, son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme geliyor.

HATİCE ESKİ HALİ

HATİCE'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir: Hatice ile yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı iddia edilen Ali Kemal Sarı Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü öğrencisi. 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen Ali Kemal Sarı kendisinden yaşça büyük şarkıcı Hatice ile aşk yaşıyor.