Eski haliyle şimdiki arasında büyük farklar bulunan şarkıcı Hatice gündeme çok sık geliyor. Instagram hesabını aktif kullanan ve sevgilisiyle de paylaşımlar yapan Hatice kimdir, kaç yaşında? Bugün sabah programına konuk olduktan sonra da bilgileri sık sık araştırılan Hatice nereli, şarkıları, Instagram hesabı ne?
HATİCE INSTAGRAM HESABI
@haticeofficial
HATİCE KİMDİR?
90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan ve ilk olarak "Kezban Yenge" şarkısıyla tanınan Hatice Çarpar tanınan adıyla Hatice, 6 Aralık 1978 tarihinde Narlıdere'de dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlardayken müzikle iç içe olan Hatice, aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söylemeye başladı. Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu."İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programı ise dönüm noktalarından biri oldu.
Ayrıca Çürük Elma programının sunuculuğunu üstlendi. Eyüp Musiki Cemiyeti 'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlaştıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan ilk eşi Güney Aydan, beyin kanaması nedeniyle 2003 yılında vefat etti. Hatice, son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme geliyor.
HATİCE ESKİ HALİ
HATİCE'NİN SEVGİLİSİ KİM?
Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir: Hatice ile yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı iddia edilen Ali Kemal Sarı Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü öğrencisi. 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen Ali Kemal Sarı kendisinden yaşça büyük şarkıcı Hatice ile aşk yaşıyor.