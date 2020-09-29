Ulaş Tuna Astepe, Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Ünlü oyuncunun yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Barbaros dizisiyle anlaştığı konuşulmaya başlandı. Engin Altan Düzyatan'ın Oruç Reis karakterine hayat vereceği dizide Ulaş Tuna Astepe Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak.

ULAŞ TUNA ASTEPE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLARAK DÖNÜYOR

Ulaş Tuna Astepe'nin yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacağı ve dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracağı konuşulmaya başlandı. Bilindiği üzere Oruç Reis karakteri için Engin Altan Düzyatan ile anlaşılmıştı.