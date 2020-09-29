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    • 29.09.2020 11:12
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    • 29.09.2020 11:12
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    ? , , İşte son hali...

    Şarkılarıyla bir dönem gönüllere taht kuran Güllü bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Yeniden gündem konusu olan Güllü’nün hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki ? , ,

    takvim.com.tr
    Güllü kimdir? Şarkıcı Güllü kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte son hali...

    90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Güllü verdiği kilolarla magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 9 ayda 70 kilo veren Güllü'nün son hali herkesi şaşırtmıştı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katılan Güllü hayatıyla merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. İşte Güllü kimdir? Sorusunun merak edilen yanıtı…

    GÜLLÜ KİMDİR?

    Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Roman kökenlidir. Babası, Aralık 2008'de vefat etti. Ortaokula kadar okuyabilen Güllü, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. 15 yaşına geldiğinde çalışmaya başlayan Güllü, şarkıcılık hayatına düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Böylece, eğitim hayatına da son vermek durumunda kaldı. Müzik sektöründe adını yavaş yavaş duyurmaya başlayan Güllü, Kasımpaşalı Güllü olarak tanınmaya başladı.

    1996 yılında büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü şarkıcı Güllü, kariyerindeki en parlak dönemlerini yaşadığı zamanlarda evliliği nedeni ile müzik dünyasına ara verdi. Ancak, 2002 yılında boşanması ile birlikte hızlı bir dönüş yaptı. Müzik çalışmalarına devam etmeye başladı.

    Güllü, ilk albümünü 1994 yılında çıkardı. Bu albümü, "Oyuncak Gibi" oldu. Albümle büyük bir çıkış yakaladı.
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