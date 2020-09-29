Güllü kimdir? Şarkıcı Güllü kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte son hali...

1996 yılında büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü şarkıcı Güllü, kariyerindeki en parlak dönemlerini yaşadığı zamanlarda evliliği nedeni ile müzik dünyasına ara verdi. Ancak, 2002 yılında boşanması ile birlikte hızlı bir dönüş yaptı. Müzik çalışmalarına devam etmeye başladı.

Güllü, ilk albümünü 1994 yılında çıkardı. Bu albümü, "Oyuncak Gibi" oldu. Albümle büyük bir çıkış yakaladı.