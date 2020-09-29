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    • Magazin
    • 29.09.2020 10:16
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    • 29.09.2020 10:16
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    ? Yeni takımlar nasıl oluştu? ?

    Dün akşam yeni bir haftanın başladığı fenomen yarışma ? Yeni bir kaptanlık için canla başla mücadele eden yarışmacılardan en güzel tabağı yapan kaptan oldu ve karşı takımın kaptanını da belirledi. Peki nasıl oluştu? Mavi ve kırmzı takımlarda kimler var? ? Sorusunun yanıtı da Pazar akşamı belli olmuştu. Son yedek yarışmacının gelmesiyle birlikte artık eleme olduğunda takımlar da sayı olarak eksilmeye başlayacak.İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef 2020 son bölümde, dün yapılan eleme gecesi sonrası bugün de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından haftanın mavi takım kaptranını belirleyecek olan Lahmacun ürünü yarışmacılardan yapılamsı istendi. Lahmacun yapan 16 ana kadro yarışmacısı arasından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımının ardından bu haftanın mavi takım kaptanı olarak SERHAT seçildi.

    Yarışmanın kuralları gereği mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleme hakkının da sahibi oluyor. Bu bağlamda mavi takım kaptanı Serhat, kırmızı takım kaptanı olarak BARBAROS'u seçti.

    MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Serhat (Kaptan)
    Furkan
    Tanya
    Eray
    Sefa
    Uğur
    Özgül
    Didem

    MASTERCHEF KIRMIZITAKIM

    Barbaros (Kaptan)
    Esra
    Emir
    Duygu
    Berker
    Ayyüce
    Ebru
    Walison

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    Öte yandan eleme potasında çıkamayan yarışmacılar arasında yapılacak son oyunun ardından 2020 MasterChef Türkiye eleme gecesinde elenen isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından eleme potasından çıkamayan Esra, Barbaros ve Celal arasından ilk potadan çıkan Esra oldu, onun ardında potadan çıkan Barbaros oldu ve böylelikle bu haftanın elenen ismi CELAL oldu.

    Gözyaşlarına hakim olmayan Celal, 'O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.' ifadelerini kullandı. Elendikten sonra duygusal anlar yaşayan Celal'i, şefler teselli etti.Somer Şef uğur getirmesi için Celal'e kolyesini verdi.

    MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

    MasterChef Celal, 1994 yılında Antalya'da doğdu. Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.
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