MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Öte yandan eleme potasında çıkamayan yarışmacılar arasında yapılacak son oyunun ardından 2020 MasterChef Türkiye eleme gecesinde elenen isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından eleme potasından çıkamayan Esra, Barbaros ve Celal arasından ilk potadan çıkan Esra oldu, onun ardında potadan çıkan Barbaros oldu ve böylelikle bu haftanın elenen ismi CELAL oldu.

Gözyaşlarına hakim olmayan Celal, 'O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.' ifadelerini kullandı. Elendikten sonra duygusal anlar yaşayan Celal'i, şefler teselli etti.Somer Şef uğur getirmesi için Celal'e kolyesini verdi.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef Celal, 1994 yılında Antalya'da doğdu. Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.