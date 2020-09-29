ATV ekranlarında salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezon için heyecan sürüyor. Dizinin kadrosuna bu sezonda Adnan Biricik, Pelin Akil ve Engin Benli gibi önemli isimler katıldı. Peki, EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair merak edilenler...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.