ATV ekranlarında salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezon için heyecan sürüyor. Dizinin kadrosuna bu sezonda Adnan Biricik, Pelin Akil ve Engin Benli gibi önemli isimler katıldı. Peki, EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair merak edilenler...
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
EDHO'DAN 3 BOMBA TRANSFER
EDHO yeni sezonda çok konuşulacak transferlere imza attı. Yeni bölüm fragmanı ise dün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragmanda ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.
ADNAN BİRİCİK KİMDİR?
Adnan Biricik (9 Haziran 1959), Türk aktör. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp, üniversite "lisans" eğitimi için, Ankara'ya taşındı. 1978 yılında Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü "yüksek" kısmından mezun oldu. Mezun olduğu senenin ertesinde kurulan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosu ile görev alarak, Devlet Tiyatroları'na katıldı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Bazılarında da ödül sahibi oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, gerek radyo tiyatrosu, gerek seslendirme, gerekse, televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev yapmaktadır.
ENGİN BENLİ KİMDİR?
Engin Benli 23 Şubat 1970 İzmir doğumludur. Engin Benli; Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 165. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bizim dostumuz yok!"
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.
FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI
Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.
KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI
Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.