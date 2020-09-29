Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun ilk bölümlerinde Adem karakteriyle izlediğimiz Öner Ateş'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldığı konuşulmaya başlandı. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla beklerken bir yandan da Öner Ateş'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.
ÖNER ATEŞ, EDHO'NUN OYUNCU KADROSUNA MI KATILIYOR?
Öner Ateş'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldığı iddialar arasındaki yerini aldı. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla beklerken bir yandan da Öner Ateş'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.
ÖNER ATEŞ KİMDİR?
Öner Ateş 9 Ağustos 1982'de doğdu. Oyunculuğa 1996 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başlayan oyuncu, birçok özel tiyatroda çalıştı. Kendi ekibiyle "Titanik Orkestrası" isimli oyunu sahneledi. Bugüne kadar birçok dizi ve sinema filmi projesinde yer aldı.
EDHO'DAN 3 BOMBA TRANSFER
EDHO yeni sezonda çok konuşulacak transferlere imza attı. Yeni bölüm fragmanı ise dün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragmanda ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor.
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz yayıncı Kuruluş ATV'den bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.
ADNAN BİRİCİK KİMDİR?
Adnan Biricik (9 Haziran 1959), Türk aktör. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp, üniversite "lisans" eğitimi için, Ankara'ya taşındı. 1978 yılında Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü "yüksek" kısmından mezun oldu. Mezun olduğu senenin ertesinde kurulan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosu ile görev alarak, Devlet Tiyatroları'na katıldı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Bazılarında da ödül sahibi oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, gerek radyo tiyatrosu, gerek seslendirme, gerekse, televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev yapmaktadır.
ENGİN BENLİ KİMDİR?
Engin Benli 23 Şubat 1970 İzmir doğumludur. Engin Benli; Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı.