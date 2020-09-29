Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kurtlar Vadisi Pusu'nun ilk bölümlerinde Adem karakteriyle izlediğimiz Öner Ateş'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldığı konuşulmaya başlandı. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla beklerken bir yandan da Öner Ateş'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

ÖNER ATEŞ, EDHO'NUN OYUNCU KADROSUNA MI KATILIYOR?

Öner Ateş'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldığı iddialar arasındaki yerini aldı. İzleyiciler yeni sezonu heyecanla beklerken bir yandan da Öner Ateş'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.