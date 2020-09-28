Nusret'le gündem oldu... Twerk ne demek? Twerk dansı nedir? Twerk nasıl yapılır?

Twerk dansı nedir? Twerk nasıl yapılır? Twerk ne demek? Sosyal medyanın gündemine Twerk dansı bulunuyor. Meşhur tuzlama hareketiyle adından söz ettiren ve dünya çapında şöhreti yakalayan Nusret Gökçe, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. Ünlü işletmeci, restoranlarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi. Siyahi kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Küfürler savurarak içeriye giren adamı kimse durduramadı. Peki, Twerk ne demek? Twerk dansı nedir?
TWERK NE DEMEK?
Oxford Dictionary Onlineda twerk sözcüğü, 'genellikle kadınların yaptığı, kişisel, bir dans' ve 'cinsel tahrik edici tavırla yapılan bir dans' anlamlarına gelmektedir.
TWERK NEDİR?
Oxford Dictionary Online'ın twerk hakkında yapmış olduğu açıklamaya göre sözcük yaklaşık yirmi yıldan beri var ve kullanılmaktadır. Twerk sözcüğünün Türk Dil Kurumuna yansımış ve karşılığı olan şeveke sözcüğü ise 'kaba eti oynatarak yapılan raks' şeklinde açıklanmaktadır. Şeveke sözcüğünün twerk sözcüğüne göre daha eski olduğu ve kelime kökeninin 16. yüzyıla kadar kayıtlarının bulunduğu bilinmektedir.
TWERK NASIL YAPILIR?
Kolay bir dansmış gibi gözükmesinin aksine twerk oldukça zor bir danstır. Twerk yapmak isteyen kişilerin bu yüzden çeşitli taktikler ile çalışması gerekmektedir. Twerk temel mantığı üzerine üç farklı taktik ile öğrenilebilmektedir.
*Çömelerek Twerk Yapmak: Dansçı dengesini sağlayacak şekilde "squat" yapar pozisyonda çömelir. Dizin incinmemesi için dizler ayak parmaklarının ilerisinde tutulur. Kalça sandalyeye oturacak gibi dışarı çıkarılır, beden 45 derece açı ile öne eğilir ve kalça yukarı aşağıya doğru sallanır.
*Duvarda Twerk Yapmak: Dansçı bir duvardan yarım metre kadar uzakta sırtı duvara dönük biçimde ellerini yere koyar. Eller öne doğru bakarken dansçı gücünü ellerine verir ve ayaklarını duvara atar. Dizler duvarda bükük vaziyette olur ve kalça yukarı aşağıya doğru sallanır.
*Elleri Yere Koyarak Twerk Yapmak: Dansçı bacakları paralel ve ayrık olarak durur. Ellerini yere koyar bu sırada ayak parmakları dışarıya dönüktür. Kalça dışarıya doğru çıkarılır, yukarı-aşağıya ve sağa-sola sallanır.