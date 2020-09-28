Nusret'le gündem oldu... Twerk ne demek? Twerk dansı nedir? Twerk nasıl yapılır?

TWERK NASIL YAPILIR?

Kolay bir dansmış gibi gözükmesinin aksine twerk oldukça zor bir danstır. Twerk yapmak isteyen kişilerin bu yüzden çeşitli taktikler ile çalışması gerekmektedir. Twerk temel mantığı üzerine üç farklı taktik ile öğrenilebilmektedir.

*Çömelerek Twerk Yapmak: Dansçı dengesini sağlayacak şekilde "squat" yapar pozisyonda çömelir. Dizin incinmemesi için dizler ayak parmaklarının ilerisinde tutulur. Kalça sandalyeye oturacak gibi dışarı çıkarılır, beden 45 derece açı ile öne eğilir ve kalça yukarı aşağıya doğru sallanır.

*Duvarda Twerk Yapmak: Dansçı bir duvardan yarım metre kadar uzakta sırtı duvara dönük biçimde ellerini yere koyar. Eller öne doğru bakarken dansçı gücünü ellerine verir ve ayaklarını duvara atar. Dizler duvarda bükük vaziyette olur ve kalça yukarı aşağıya doğru sallanır.

*Elleri Yere Koyarak Twerk Yapmak: Dansçı bacakları paralel ve ayrık olarak durur. Ellerini yere koyar bu sırada ayak parmakları dışarıya dönüktür. Kalça dışarıya doğru çıkarılır, yukarı-aşağıya ve sağa-sola sallanır.