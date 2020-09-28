Bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başlıyor. Özellikle tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye dair detaylar merak konusu olmaya başladı. Seyirciler şimdi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan tarihi karakterleri araştırıyor. Dizide dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Hasan Sabbah oldu. Peki, Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü? Haşhaşiler ve Hasan Sabbah'ın tarihteki yeri nedir? İşte hayatı? İşte hayatı

HASAN SABBAH KİMDİR?

Hasan Sabbah (1050 - 12 Haziran 1124), Nizârî-İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşî fedai grubunun kurucusu.

Din alimi olmak isteyen Sabbah tahsilini devam ettirmek için Rey şehrine gitti. On yedi yaşına kadar bağlı kaldığı Oniki İmam Şiiliğinden, karşılaştığı Fatımî daisinin etkisiyle İsmaililik mezhebine geçiş yaptı. Sabbah'taki yeteneği fark eden Irak bölgesi başdaisi İbn Attaş kendisine Fatımî Halifesi Müstansır'ın yanına gitmesini ve Darülhikme'de İsmaili mezhebi hakkında eğitim almasını tavsiye etti. İsfahan civarında iki yıl İbn Attaş'ın vekili olarak davette bulunduktan sonra Azerbaycan, Musul, Sincar, Rahbe, Şam, Sayda, Sur ve Akka üzerinden 1078 yılında Kahire'ye ulaştı. Burada başdai Ebu Davud tarafından karşılandı ve Halife Müstansır-Billah ile görüştü, ilgi ve alakasına mazhar oldu. Halife, kendisini vekil olarak seçti ve ileride Horasan bölgesinde dailik yapmasını istedi.