Hande Kazanova kimdir, kaç yaşında? Zodyak kuşağı nedir?

ZODYAK KUŞAĞI NEDİR?

Burçlar Kuşağı (Zodyak); Güneş'in görünen yıllık hareketi nedeniyle, gökyüzünde çizdiği yörüngeyi merkez kabul eden dairesel kuşaktır. Tümüyle düşsel olan bu kuşak, merkezi çizginin (ekliptiğin) güney ve kuzeyinde, yaklaşık 8°'lik eşit iki dairesel yayla sınırlandırılmış olup kuşağın genişliği 16°, Ekvator düzlemiyle eğimi ise 23.5°'dir. Bu kuşak ılım noktalarında (ekinoks) iki kez gök ekvatorunu keser. Burçlar kuşağı, Ay ve Venüs dışında, başlıca gezegenlerin de yörünge düzlemlerini içine aldığından, gerek astronomi gerekse astrolojide, ilk zamanlardan bu yana birçok kişinin ilgisini çeken bir bölge olmuştur. Burçlar kuşağı, her biri 30°'lik bir alan kaplayan 12 eve ayrılmıştır. Bunlara burç denir. Bu burçların adlandırılması İÖ 2. yüzyılda yaşamış Yunanlı gökbilimci Hipparkhos'a mal edilir. Onun yaşadığı dönemde ilkbahar ılımı Aries (Koç) Takımyıldızında bulunduğundan burçlar kuşağının ilk burcuda Koç oldu. Bundan sonra, ilkbahar noktasından doğuya doğru olmak üzere, geriye kalan 11 burç da, o sırada orada bulunan takımyıldızın adını aldı. Bunlar kuşağının 12 takımyıldızı, burçların adı ve işaretleri şunlardır: 1. Aries (Koç), 2. Taurus (Boğa), 3. Gemini (İkizler), 4. Cancer (Yengeç), 5. Leo (Aslan), 6. Virgo (Başak, Bakire), 7. Libra (Terazi), 8. Scorpius (Akrep), 9. Sagittarius (Yay, Okçu), 10. Capricornus (Oğlak, Teke), 11. Aquarius (Kova, Saka), 12. Pisces (Balıklar).