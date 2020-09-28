Hande Kazanova kimdir, kaç yaşında? Zodyak kuşağı nedir?

Ünlü sevilen astrolog Hande Kazanova oynadığı dizilerle de zaman zaman izleyici karşısına çıkıyor. Bugün konuk olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında astrolojiye dair ilgi çeken açıklamalarda bulunan Hande Kazanova hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. Ayrıca merak edilen Zodyak kuşağı nedir? Sorusunun yanıtını da haberimizde bulabilirsiniz.
HANDE KAZANOVA KİMDİR?
Hande Kazanova, 25 Eylül 1973 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniveristesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimi aldığı sırada katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ardından Japonya'da yapılan Miss İnternatonial yarışmasında ilk ona girerek Türkiye'yi temsil etmiştir.
TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri alan Hande Kazanova 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sundu. Kazanova, daha sonra astrolojiye merak sardı. Burç yorumları yapan ve son dönemlerde Astrolog kimliği ile öne çıkan Hande Kazanova kendi adını taşıyan köşesinde burçlar hakkında yazılarını paylaşmaktadır.
Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Ece karakteri ile geçen Hande Kazanova; Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda yer alan Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011'de Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi.
Hande Kazanova, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Dirim Mercan karakterine hayat vermektedir. Hande Kazanova, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.
ZODYAK KUŞAĞI NEDİR?
Burçlar Kuşağı (Zodyak); Güneş'in görünen yıllık hareketi nedeniyle, gökyüzünde çizdiği yörüngeyi merkez kabul eden dairesel kuşaktır. Tümüyle düşsel olan bu kuşak, merkezi çizginin (ekliptiğin) güney ve kuzeyinde, yaklaşık 8°'lik eşit iki dairesel yayla sınırlandırılmış olup kuşağın genişliği 16°, Ekvator düzlemiyle eğimi ise 23.5°'dir. Bu kuşak ılım noktalarında (ekinoks) iki kez gök ekvatorunu keser. Burçlar kuşağı, Ay ve Venüs dışında, başlıca gezegenlerin de yörünge düzlemlerini içine aldığından, gerek astronomi gerekse astrolojide, ilk zamanlardan bu yana birçok kişinin ilgisini çeken bir bölge olmuştur. Burçlar kuşağı, her biri 30°'lik bir alan kaplayan 12 eve ayrılmıştır. Bunlara burç denir. Bu burçların adlandırılması İÖ 2. yüzyılda yaşamış Yunanlı gökbilimci Hipparkhos'a mal edilir. Onun yaşadığı dönemde ilkbahar ılımı Aries (Koç) Takımyıldızında bulunduğundan burçlar kuşağının ilk burcuda Koç oldu. Bundan sonra, ilkbahar noktasından doğuya doğru olmak üzere, geriye kalan 11 burç da, o sırada orada bulunan takımyıldızın adını aldı. Bunlar kuşağının 12 takımyıldızı, burçların adı ve işaretleri şunlardır: 1. Aries (Koç), 2. Taurus (Boğa), 3. Gemini (İkizler), 4. Cancer (Yengeç), 5. Leo (Aslan), 6. Virgo (Başak, Bakire), 7. Libra (Terazi), 8. Scorpius (Akrep), 9. Sagittarius (Yay, Okçu), 10. Capricornus (Oğlak, Teke), 11. Aquarius (Kova, Saka), 12. Pisces (Balıklar).