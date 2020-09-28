YARIŞMADA KAZA GEÇİRMİŞTİ!

Yarışmacılar final turunda bir üst tura yükselmek için şeflerin istediği tarifi pişirmek üzere performanslarını sergiledi. Yarışmacılardan Didem Devay ise büyük bir talihsizlik yaşadı ve elini kesti. Parmakları kan içinde olan Didem'e ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mehmet Şef olayı görür görmez "Sağlıkçı koş" diye stüdyoda bulunan sağlıklılara müdahale etmeleri için çağrıda bulundu. Yarışmacının eline tampon yapıldı ve yarası sarıldı. Kaza geçiren Didem Devay yemeğini yetiştiremedi ve değerlendirme dışı kaldı.



