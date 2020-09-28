Masterchef final turunda ana kadroya giremeyen Didem Devay, Masterchef Celal'in elenmesinin ardından yarışmaya geri dönme şansını elde etti. Bu şansı iyi değerlendirip değerlendiremeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. İşte merak edilen MasterChef Didem Devay kimdir, nereli? Sorusunun yanıtı…
MASTERCHEF DİDEM DEVAY KİMDİR?
MasterChef'e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı 26 yaşında. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.
Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.
İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
YARIŞMADA KAZA GEÇİRMİŞTİ!
Yarışmacılar final turunda bir üst tura yükselmek için şeflerin istediği tarifi pişirmek üzere performanslarını sergiledi. Yarışmacılardan Didem Devay ise büyük bir talihsizlik yaşadı ve elini kesti. Parmakları kan içinde olan Didem'e ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Mehmet Şef olayı görür görmez "Sağlıkçı koş" diye stüdyoda bulunan sağlıklılara müdahale etmeleri için çağrıda bulundu. Yarışmacının eline tampon yapıldı ve yarası sarıldı. Kaza geçiren Didem Devay yemeğini yetiştiremedi ve değerlendirme dışı kaldı.