Sonrasında 2005 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasına katıldı ve "Best Promising" seçildi. 2006'da da Çin'de yapılan "Miss Tourism Queen International"da "Princess" ödülünü almaya hak kazandı. 2007 yılında ise "Fashion TV Moda Oskarları 2007"de "Gelecek vaad eden model" seçildi.

Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmadan kazandığı birincilik tacı, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton takmıştı. Ardından Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan "Miss World" yarışmasında temsil etti.

Oyunculuk kariyerine adım atan Tuğutlu ilk olarak "Es-Es" dizisi'nde İrem rolünü oynadı. Sonrasında "Karadayı" dizisinde "Mahir Kara"yı canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşi rolünde "Songül" karakterini, "Kiralık Aşk" dizisinde "İz" karakterini, son olarak "Delibal" filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol oyunculuğu yaptı.