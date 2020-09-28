42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda'da yeni haftanın ilk gün puanlaması sona erdi. Elenen yarışmacı yerine gelen yeni yarışmacıyla birlikte günün konsepti sergilendi ve jüriler puanlarını verdi. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada kim kaç puan aldı? Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 28 Eylül Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması…
28 EYLÜL PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Aslı: 4
Zeynep: 5
Birben: 9
Sabiha: 17
Rabia: 4
Özde: 19
Rümeysa: 5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 94 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi ve bilekliği taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Zeynep ve Nur girdi. Potadan kurtulan ilk isim Rümeysa oldu. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.