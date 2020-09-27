Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi projesi yeniden ekranlara geliyor. Necati Şaşmaz 2021 yılında başlayacak dediği Kurtlar Vadisi ekıbeti belli oldu. Kurtlar Vadisi öncesi Necati Şaşmaz Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara dönüyor. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de