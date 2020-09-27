Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi projesi yeniden ekranlara geliyor. Necati Şaşmaz 2021 yılında başlayacak dediği Kurtlar Vadisi ekıbeti belli oldu. Kurtlar Vadisi öncesi Necati Şaşmaz Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara dönüyor. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Kurtlar Vadisi 2022 yılında yeniden başlıyor!
Ekranların en çok sevilen dizisi Kurtlar Vadisi 2022 yılında yeniden başlıyor. Yayınlandığı her dönem oldukça izlenen Kurtlar Vadisi dizisi yeni konsepti Pusu ile ekran macerasını başlıyor. Necati Şaşmaz ve Defne Samyeli başrollerinde yer alacağı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi 2022 yılında başlama sebebi belli oldu.
NECATİ ŞAŞMAZ EDHO'YA KATILACAK MI?
İzleyiciler Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle nam salan Necati Şaşmaz'ın diziye gelmesini istiyor. Ancak konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı.
EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ
Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.