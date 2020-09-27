TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2020 yeni sezona bomba gibi başladı. Birbirinden iddialı yarışmacılar en lezzetli tabakları çıkarmak için uğraştı. Peki dün akşamın kazananı mavi mi yoksa kırmızı takım mı oldu? Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam bir elemenin yaşanacağı Masterchef'te eleme potasına hangi yarışmacılar girdi. İşte Masterchef'te merak edilenler…