Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde KGT ekibinden Akif ve Diriliş Ertuğrul dizisinden Mergen olarak tanıdığım Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna katıldığı çok konuşulan konular arasında yer aldı. Henüz yapımcı şirketinden ve yayıncı kuruluş TRT 1'den konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

ALİ BUHARA METE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E Mİ KATILIYOR?

Ortaya atılan son iddialara göre Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacağı söylentiler arasında yer alıyor.