Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde KGT ekibinden Akif ve Diriliş Ertuğrul dizisinden Mergen olarak tanıdığım Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna katıldığı çok konuşulan konular arasında yer aldı. Henüz yapımcı şirketinden ve yayıncı kuruluş TRT 1'den konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.
ALİ BUHARA METE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E Mİ KATILIYOR?
Ortaya atılan son iddialara göre Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacağı söylentiler arasında yer alıyor.
ALİ BUHARA METE KİMDİR?
Ali Buhara Mete 20 Şubat 1983'te İstanbul'da doğdu. Babası Ömer Lütfi Mete'dir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde üniversite eğitimi aldı. 1995'te, Ömer Lütfi Mete'nin yönetmenliğini üstlendiği ve TGRT'de yayınlanan Ortaklar dizinde rol alarak oyunculuk kariyerine başladı.
İlk önemli dizi rolünü 2012'de, Kurtlar Vadisi Pusu'da Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki Akif karakterini canlandırarak elde etti. Çekimleri devam eden Posta Kutusu adlı sinema filminde ilk sinema deneyimini yaşayacaktır. Filmin senaryosu da Mete tarafından yazılmıştır.
2012'de, Kurtlar Vadisi Pusu'da Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki Akif karakterini 4 sezon canlandırdı. 2016 yılında Posta Kutusu sinema filminde Berk karakterini oynadı ve senaryosunu yazdı. Aynı film ile 10. Kosova Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü aldı. 2017'de vizyona giren 'Yarım Kalan' isimli sinema filminde başrol oynadı. Yine aynı yıl, "Sevda Kuşun Kanadında" dizisinde, Mete karakteriyle izleyiciyle buluştu. 2018'de 'Direniş Karatay' filminde Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev'i oynadı.
İki sezon "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Mergen karakterine hayat veren Mete, son olarak 20 Aralık'da vizyona girecek olan "Şuursuz Aşk" filminde, Nihat Aslan adında bir devrimciyi oynadı.
Genç yaşından beri müzikle uğraşan Mete, DMC etiketiyle "Yazı" isimli ilk teklisini 15 Ocak 2020'de çıkardı. Albüm çalışmaları halen devam etmektedir.
OYNADIĞI DİZİLER
1995- Ortaklar, Ali
2005- Yolun Sonu, Tarık
2007- Eşref Saati, Mete
2010- Halil İbrahim Sofrası, Şener
2011- Bir Kadın Tanıdım, Hüseyin
2012-2015- Kurtlar Vadisi Pusu, Akif
2017- Sevda Kuşun Kanadında, Mete
2019- Diriliş Ertuğrul, Mergen