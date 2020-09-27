TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen En Şık Benim hem sunucusu hem de formatıyla oldukça ilgi görüyor. Kısa sürede kombinler yapmaya çalışan yarışmacılardan hangisi en düşük puanı aldı? Yine bir haftanın finalinin yaşandığı En Şık Benim yarışmasında veda eden isim hangisi oldu? Modanın önde gelen isimlerinden biri olan En Şık Benim sunucusu Raşit Bağzıbağlı kimdir? Sorusunun yanıtını da haberimizde bulabilirsiniz.