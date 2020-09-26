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    • Magazin
    • 27.09.2020 17:23
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    • 27.09.2020 17:23
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    Eski rolüne geri dönüyor! 'dan ayrılan ünlü oyuncu için 'dan dev hamle

    Show TV ekranlarında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizisi yeni sezonuyla kısa bir süre önce seyirci karşısına çıktı. Dizinin önceki sezonlarında karakterine hayat veren Çukur'dan ayrılmıştı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Ortaya atılan iddialara göre, Mustafa Üstündağ'ın bu sezon Çukur'a döneceği konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    EDHO'dan ayrılan yıldız isim eski dizisine dönüyor!

    Boran karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çok sevilen Mustafa Üstündağ'ın yeni sezondaki adresinin belli olduğunu konuşulmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bicolar tarafından vurularak öldürülen Boran karakterinin ardından ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın geçtiğimiz sezonlarda Çukur'da canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakterini canlandıracağı iddialar arasında yer aldı. Şimdi izleyiciler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya odaklandı.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ÇUKUR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Ortaya atılan iddialara göre, Mustafa Üstündağ'ın bu sezon Çukur'a döneceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

    Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

    Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

    Sinema

    Aman Reis Duymasın - 2019
    Şeytan Tüyü - 2016
    Gulyabani - 2014
    Uzun Hikâye - 2012
    Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
    Vay Arkadaş - 2010
    Abimm - 2009
    Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
    Dilber'in Sekiz Günü

    Zeynep'in Sekiz Günü
    Zincirbozan - 2007
    Metropol Kabusu - 2003
    Neredesin Firuze - 2004
    Köçek - 2001
    Yolculuk - 2005
    Gülizar - 2004
    Emret Komutanım Şah Mat - 2007
    Ali'nin Sekiz Günü - 2008
    Vicdan
    Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

    Diziler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
    Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
    Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
    Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
    Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
    Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
    Uğurlanmış Arzular - (2013)
    Neyin Eksik
    Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

    Karanlıklar Çiçeği - (2012)
    İzmir Çetesi - Selami (2011)
    Cümbür Cemaat
    Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
    Keje
    Bedel
    Yarım Elma (2002-2003)
    Yılan Hikâyesi
    Bizim Aile
    Aşka Sürgün

    Dikkat Bebek Var
    Uy Başuma Gelenler - Cemal
    Emret Komutanım - (2005)
    Zincir Bozan
    Hayalet
    Hayat Bilgisi - (2004)
    Yedi Numara
    Yersiz Yurtsuz
    Cennet Mahallesi
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