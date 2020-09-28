TRT 1 ekranlarında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tarihi mekanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler bu kapsamda Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide pek çok ünlü isim rol alıyor. Diziye dair detayları merak eden izleyiciler özellikle bu saatlerde Uyanış Büyük Selçuklu seti nerede, hangi ilde sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak. Bu iller arasında Sakarya, İstanbul ve Kocaeli gibi iller yer alıyor.

Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.