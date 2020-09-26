ATV ekranlarında başarılı beş sezon geçiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz altıncı sezonuyla yakında ekranlarda olacak. Dizi yeni sezonda çok konuşulacak transferlere imza attı. Yeni bölüm fragmanı ise dün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragmanda ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor. İşte heyecanı doruklara çıkaran EDHO 166. bölüm fragmanı

EDHO'DAN 3 BOMBA TRANSFER!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanıdığımız Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli'nin dizinin kadrosuna katıldığı görülüyor. İşte heyecanı doruklara çıkaran EDHO 166. bölüm fragmanı