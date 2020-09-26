Acun Ilıcalı uçağı fiyatı ne kadar? Acun Ilıcalı uçağı Global Express XRS özellikleri nelerdir?

Ünlü televizyoncu, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.

Ilıcalı, düşük uçuş saatine sahip olan uçakla Dominik Cumhuriyeti-Türkiye arası direkt uçuş yapabilecek. Yenisi 45 ila 50 milyon dolar arasında olan uçağı televizyoncu, çok daha uygun bir fiyata alıp kâr elde etti.