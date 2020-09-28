Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için günlerdir süren geri sayım sona erdi. Tanıtımlarıyla tarihi dizi sevenlerin dikkatini çeken dizide pek çok ünlü isim yer alıyor. Dizide dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi ise Ahmed Sencer oldu. İzleyiciler bu kapsamda Melikşah'ın oğlu Ahmed Sencer kimdir, nasıl öldü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer'i kim oynuyor? İşte hayatına dair bilgiler...

AHMED SENCER KİMDİR?

Ahmed Sencer veya Sultan Sencer (d. 1086 - ö. 8 Mayıs 1157), 1097-1118 tarihleri arasında Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanıdır.

Horasan Valisi olan Ahmet Sencer yeğeni II. Mahmut'un Sultan olmasını ve kendisinin de yeğenine bağımlı olarak Horasan'ı idare etmesini kabul etmedi. Horasan'da Ahmet Sencer Sultan olarak ilan edildi. Sencer Horasan ordusuyla Irak'a II. Mahmut üzerine yürüdü. Sencer ve Sultan II. Mahmut arasında yapılan muharebede Sencer galip geldi ve kuzenine büyük zayiat verdirdi. II. Mahmud önce çok iyi savunmalı "Saveh" şehrine kaçtı. Fakat amcası Sencer ile bir anlaşmaya girmesinin elzem olduğunu anladı. Önce Vezir'ını Sencer ile müzakerelere gönderdi ve bir anlaşma ortaya çıktıktan sonra da şahsen Sencer huzuruna çıktı. Bu anlaşmalara göre II. Mahmud, Sencer'in Büyük Selçuk Sultanı olduğunu kabul etti ve ona biat etti. Sultan Sencer'de II. Mahmud'u Irak, Azerbaycan ve batı İran üzerinde kendine tâbi alt sultan olarak tayin etti. II. Mahmud kendi idaresi altından bulunan arazilerde hutbelerde isminin Sultan Sencer'den sonra söylenmesini kabul etti, Böylece II. Mahmud 1118'de, sonradan Irak Selçuklu Devleti adı verilen tabi devletin alt hükümdarı oldu. Ancak Sultan Sencer 1157'de öldükten sonra Irak Selçuklu Devleti bağımsız oldu. Bağdat'ta bulunan Abbasi halifesi Mustarşid Sultan Sencer'e "Emir-i Müminin (Müminler Emiri)" unvanını verdi.